Бум миновал? Число алкоралли эстонцев в Латвию снижается

20 процентов приобретенного в марте этого года в Эстонии алкоголя было закуплено в Латвии, что на три процентных пункта меньше, чем в декабре 2017 года, выяснила социологическая фирма Kantar Emor в ходе очередного опроса общественного мнения.

«В конце 2017 года в Латвии наблюдался бум алкогольных закупок, а на сегодняшний день очевидны признаки снижения ажиотажа», - сообщил в переданном в четверг пресс-релизе руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог.

«Доля приобретенного в Латвии алкоголя стабилизировалась на уровне 20 процентов от общего числа закупок алкоголя в Эстонии, - отметил Воог. - Иными словами, до 20 процентов денег на приобретение алкоголя жители Эстонии оставляют в Латвии. И как подтверждает наше последнее исследование, количество людей, купивших алкоголь в Латвии, сократилось».

В августе прошлого года в Латвии было закуплено 15 процентов всего приобретаемого жителями Эстонии алкоголя, а годом ранее — всего 6 процентов.

Социологи выяснили также, что сократилась и доля тех жителей Эстонии, которые планируют покупать алкоголь в Латвии. Если в декабре 2017 года среди жителей Тарту и Тартуского уезда, а также Южной Эстонии в целом таких потенциальных покупателей насчитывалось 82 процента, то в марте их было уже 69 процентов. В масштабах всей Эстонии соответствующие показатели составляли 65 и 60 процентов.

На сокращение объемов закупки жителями Эстонии алкоголя в Латвии, по оценке Kantar Emor, указывают и другие данные — если в декабре 41 процент опрошенных сообщил, что в 2017 году закупал алкоголь в Латвии, то в марте четверть респондентов сообщила, что в этом году они ездили к южным соседям закупать алкоголь.

Чаще всего ездят в Латвию закупать алкоголь мужчины в возрасте от 35 до 49 лет, потребители с высоким уровнем доходов, эстонцы и в первую очередь жители приграничных с Латвией регионов.

По словам эксперта Kantar Emor Катрин Мяннасте, в этом году 70 процентов жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет покупали алкоголь. В течение года частота закупок и потребления алкоголя колеблется, выше она в течение лета и в конце года.

Как отметила Мяннасте, частота закупок алкоголя в течение последних полутора лет в целом скорее снижается, чем растет. «В сравнении с другими регионами Эстонии, в Южной Эстонии меньше людей, которые еженедельно покупали бы алкоголь в местной торговой сети, что указывает на то, что они покупают его в Латвии, - пояснила Мяннасте. - В целом проявляется тенденция к снижению закупок алкоголя, но зато увеличиваются партии закупок. Хотя частота закупок снизилась, не стала ниже частота потребления алкоголя, она осталась на прежнем уровне».

Фирма Kantar Emor проводит мониторинг трансграничных закупок алкоголя раз в квартал, опрашивая постоянно 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет. Первое в этом году исследование было проведено с 8 до 14 марта, в исследовании приняли участи 1020 человек.