В Нидерландах во время парламентских обсуждений мужчина пытался повеситься

Попытка суицида произошла во время парламентских обсуждений. Таким образом мужчина, выступавший против криминализации легких наркотиков, пытался привлечь внимание политиков.

В четверг, 22 марта, в зале парламента Нидерландов в Гааге мужчина пытался совершить самоубийство, повесившись с перил. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

По информации De Telgraaf, посетитель, который попытался совершить суицид, находился на общественной галерее парламента. Мужчина вел себя нервно, ходил туда-сюда, после чего привязал шнур к перилам галереи и к своей шее и прыгнул.

Очевидцы сообщают, что мужчина выжил. Ему помогали социальные работники и депутаты, осторожно его подняли, чтобы не сломать ему шею. В парламент прибыла скорая помощь и пострадавшего госпитализировали. О его состоянии сообщений пока нет.

На фото в соцсетях видно, что в здание парламента прибыла полиция.

Отмечается, что дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали. Нидерландские СМИ также распространяют видео инцидента. На кадрах виден испуг депутатов и слышен звук падения тела.

Издание Nu.nl сообщает, что потерпевший является активистом, который в течение последних двух месяцев митинговал перед зданием парламента против криминализации легких наркотиков.

О своем намерении перед инцидентом он написал в Facebook. «Простите мне этот поступок, я должен сделать это, чтобы разбудить политиков», - написал он.