Цукербергу пригрозили лишением денег

Рекламодатели пригрозили прекратить сотрудничество с Facebook, если основатель соцсети Марк Цукерберг не объяснит ситуацию со сбором личных данных пользователей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Компания может потерять сотрудничество с тремя тысячами крупных компаний. Также бойкот Facebook планируют объявить финансовые организации, ранее интересовавшиеся акциями корпорации.

По данным СМИ, с требованием немедленного ответа от IT-гиганта выступила ISBA — объединение британских рекламодателей, занятых продвижением потребительских товаров.

Предполагается, что тысячи фирм, включая таких гигантов как Unilever и Procter&Gamble, могут отказаться от партнерства с Facebook,

если будет доказана вина соцсети в добыче данных незаконным путем.

Руководитель международного маркетингового агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу (David Kershaw) заявил, что в условиях олигополии 60 процентов всех затрат на продвижение компаний уходят на объявления в Facebook и Google.

По мнению Кершоу, теперь появилась надежда, что те немногие, кто решился на бойкот, могут наконец изменить сложившуюся ситуацию с огромными тратами на ограниченном рынке.