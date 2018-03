Best of Russia: неизвестная нам Россия глазами фотографов

В Москве, в Центре современного искусства «Винзавод», открылась выставка фотографий Best of Russia, которую создатели проекта делали как финальную. В связи с чем на выставке Best of Russia на сей раз решили показать не только снимки-победители 2017 года, но еще и 100 лучших работ всего минувшего десятилетия. Какая она, Россия глазами никем не ангажированных фотогра?