Best of Russia: неизвестная нам Россия глазами фотографов

В Москве, в Центре современного искусства «Винзавод», открылась выставка фотографий Best of Russia, которую создатели проекта делали как финальную. В связи с чем на выставке Best of Russia на сей раз решили показать не только снимки-победители 2017 года, но еще и 100 лучших работ всего минувшего десятилетия. Какая она, Россия глазами никем не ангажированных фотогра?

Ежегодные конкурсы проекта «Best of Russia» собрали огромный массив фотографий, по которым, возможно, в будущем будут изучать российскую жизнь минувшего десятилетия историки, политологи и прочии обществоведы.

Ведь в общей сложности с 2008 года в архиве конкурса собралось более 300 тысяч снимков, сделанных как любителями, так и профессионалами.

Работы победителей, представленные на ежегодных выставках, упакованы в 10 томов прекрасно изданных каталогов. Важно и то, что Best of Russia - очень демократичный конкурс, в котором не было ограничений ни по возрасту, ни по гражданству или месту жительства участников. Главное, чтобы карточки на конкурс снимали на территории России и про российские же будни, проблемы и праздники.

Фотограф Кирилл Умрихин дает интервью FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Не было в конкурсе даже деления на любителей и профи, на «своих» и «чужих». Так что среди участников значатся как россияне, так и иностранные подданные. В том числе есть и фотографы из Латвии. Известный в Латвии фотограф Дмитрий Дубинский, ныне перебравшийся в Москву, несколько лет назад даже стал одним из победителей Best of Russia в номинации «Повседневная жизнь».

И вот конкурс и одноименный проект завершены. Инициаторы и создатели их, сделав финальную выставку, подводят итоги. Выставка, как всегда, проходит на Винзаводе. И, как всегда, потом поедет по стране.

За десять лет в Москве и других российских регионах, где лучшие фотографии года показывали, работы фотографов-лауреатов посмотрели более миллиона человек!..

... Ходишь по залу и удивляешься. Классно сделана экспозиция - красиво, с размахом, со вкусом. Особенно хороша та ее часть, что подводит итоги десятилетия. Летопись с 2008 по 2017 сложена ведь только и исключительно из фотографий, присланных на конкурс. Год за годом - главные события в жизни людей. Совсем не обязательно те же, что доминировали в новостных лентах и в СМИ. Нормальный такой - человеческий! - масштаб событий.

Что изменилось в российской фотографии за десять лет существования Best of Russia? Как изменился сам конкурс? Чем знаменателен этот масштабный проект? На открытии выставки русский TVNET задал эти вопросы модераторам и кураторам.

В зале выставки FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Лина Краснянская, руководитель проекта и куратор выставки:

- Для меня важно как раз, что не изменилось!.. Что количество фотографов, участвовавших в проекте в 2008 году, не уменьшилось, что люди десять лет присылают снимки со всех концов страны и что много иностранцев, гостей нашей страны, тоже в конкурсе участвуют.

Мне кажется важным, что люди фотографируют какие-то значимые события, что они не зацикливаются только на себе, важно, что растет и аудитория, и качество снимков.

Русский TVNET:

- Это здорово, да. Но ведь и качественный уровень фотографий тоже стал совершенно другим!..



- Да, многие это как раз отмечают. И хоть я очень люблю фотографии 2008 года, но действительно, удачных, сильных именно с точки зрения фотографии работ было в первый год не очень много. Сейчас их намного больше.



Наталья Ударцева, модератор конкурса и куратор выставки:

- За десять лет существования конкурс и выставки очень хорошо сработали на повышение среднего уровня российской фотографии.

Изменилось понимание того, что такое хорошая фотография и чем она отличается от плохой. Ведь в первые годы многие думали, что хорошая фотография обязательно должна быть комплиментарной, хвалебной...

Архив конкурса - это огромный массив информации, фотолетопись жизни страны, некий срез жизни общества, показывающий жизнь такой, какой сами россияне ее видят. Важно, что было очень много участников из регионов, появилась площадка, где люди могут себя показать, ведь конкурс открывал новые имена, давал возможность профессионального роста.

Когда объявляли имена победителей года, мы просто физически чувствовали эту волну, которая прокатывалась по стране, например, в региональных СМИ - от Камчатки и до Калининграда. И везде отмечали: вот, есть такой конкурс, и наш человек со своими фотографиями в нем победил, и мы гордимся, и наш регион на выставке тоже будет представлен.

На финальном этапе конкурс ощутимо вырос профессионально. Удалось поднять и культуру печати фотографий. Ведь в век электронных носителей и цифровой фотографии вал фотоснимков нас просто захлестывает. А настоящая фотография это все-таки та, что напечатана на бумаге.

Ретроспектива: из архива проекта, год 2014 FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

... На открытии выставки победителей Best of Russia было много гостей, в том числе персон из высших эшелонов власти.

И у многих возникал вопрос: зачем же закрывать успешный проект, который уже вполне раскручен в России и знаменит за ее пределами? Но создатели Best of Russia считают, что пришло время двигаться вперед и искать новые форматы.

Сайт проекта

Зампред правительства РФ Ольга Голодец, на торжественном открытии выставки, призвала создателей Best of Russia продолжать проект, сформировавший культуру фотографирования и представления фотографий. Ведь и конкурс, и ежегодные выставки, отразившие 10 лет из жизни России, полюбились и фотографам, и зрителям. Но что будет дальше - вопрос открытый.