НАТО предложило Британии помощь в деле Скрипаля

НАТО предложило Великобритании помощь в расследовании отравления Скрипаля. Такое заявление в четверг, 22 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. У альянса «нет причин сомневаться» в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества «Новичок», отметил генсек НАТО.

Столтенберг также призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению экс-агента и предоставить всю информацию о группе веществ «Новичок» экспертам Организации по запрещению химического оружия.

В субботу, 17 марта, официальный представитель российского МИДа назвала «наиболее вероятными» источниками происхождения яда «Новичок» Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Позднее министр обороны Чехии Карла Шлехтова сочла подобные заявления «абсурдными», а министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём расценила утверждения российской стороны как «неприемлемые и необоснованные».

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».

В ответ на отравление Скрипаля премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.