Трамп рассказал, чем бы закончилась его драка с Байденом

Трамп заявил, что на самом деле Байден слаб и в драке он упал бы, не переставая визжать. Также он призвал Байдена перестать «угрожать людям».

«Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На самом деле он слаб, и ментально, и физически, и он уже второй раз угрожает мне физической расправой. Он меня не знает, но в драке он бы быстро и жестко упал, не прекращая визжать» - написал Трамп.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.