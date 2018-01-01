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Трамп рассказал, чем бы закончилась его драка с Байденом

Korrespondent.net
Фото: JIM LO SCALZO / EPA

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание бывшего вице-президента Джо Байдена, который заявил, что «начистил бы рожу Трампу, если бы они были в старшей школе». Об этом он написал у себя в Twitter в четверг, 22 марта.

Трамп заявил, что на самом деле Байден слаб и в драке он упал бы, не переставая визжать. Также он призвал Байдена перестать «угрожать людям».

«Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На самом деле он слаб, и ментально, и физически, и он уже второй раз угрожает мне физической расправой. Он меня не знает, но в драке он бы быстро и жестко упал, не прекращая визжать» - написал Трамп.

Ранее Байден, выступая в Университете Майами на митинге против сексуальных домогательств, вспомнил о предыдущих заявлениях Трампа о возможности приставать к женщинам без их разрешения.

«Если бы мы были в старшей школе, я бы отвел его в зал и начистил рожу» - сказал бывший вице-президент.

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