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В ЕС отреагировали на задержание Савченко

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

В Европейском парламенте заявили, что будут наблюдать за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко в Украине. Об этом в четверг, 22 марта, сказал глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС, сообщает РИА Новости Украина.

Кроме того, в Европарламенте не исключили, что будут призывать освободить Савченко.

«Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению», - сказал Таяни.

Ранее Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Вскоре ее задержали сотрудники СБУ.

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