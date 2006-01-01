Журналист-гей обвинил Жириновского в домогательствах

На фоне громкого скандала вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного несколькими журналистками в сексуальных домогательствах, журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев рассказал о приставаниях со стороны лидера либерал-демократов, претендовавшего во время минувших выборов на пост президента РФ, Владимира Жириновского.

Давлетгильдеев написал о домогательствах Жириновского на своей странице в Facebook. По его словам, это произошло в 2006 году во время небольшого интервью с лидером ЛДПР после финала конкурса «Мисс Россия». На тот момент парламентарию было 59 лет. Журналист отмечает, что инцидент произошел еще до его признания в собственной гомосексуальности, но эту историю он никогда не скрывал.

По словам Давлетгильдеева, помощники Жириновского пытались склонить его к поездке с депутатом в корпоративную сауну ЛДПР, а сам лидер партии распускал руки.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», - написал журналист у себя на странице.

Давлетгильдеев отметил, что в тот момент не пресек действия Жириновского, поскольку был юн и робел перед высокопоставленным чиновником, а также считал в период до каминг-аута, что вина в домогательствах в его адрес лежит на нем же. «Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот. Да и вообще почему-то в период до каминг-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харассментом», - пояснил журналист.

При этом Давлетгильдеев подчеркнул, что его история - "ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР".

"И эта шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал, - очень близка к реальности. И я даже не говорю про принцип отбора помощников для Володина или сотрудников аппарата главы правления "Газпрома", - написал журналист.

Давлетгильдеев призвал своих подписчиков открыто поделиться историями о домогательствах людей, облеченных властью. «Да, Леонид Слуцкий глубоко гетеросексуальный человек. Но ведь десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков», - отметил журналист.

В комментариях под постом у Давлетгильдеева напрямую спросили, гей ли Жириновский. "Там чуть сложнее, он наблюдает и играет в короля в окружении курсантов. Немного из "Сало" Пазолини (фильм итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини "Сало, или 120 дней Содома", повествующий о сексуальных извращениях и пытках, совершаемых в последние дни итальянского фашизма группой людей, обличенных властью. - Прим. NEWSru.com)", - ответил журналист.

Телеканалу «Настоящее время» удалось связаться с заместителем председателя Госдумы Игорем Лебедевым, сыном Жириновского, но он отказался комментировать инцидент. «Не хочу с вами говорить. Что я буду обсуждать с вами, вашего коллегу-гея? Я что, так низко пал?» - сказал парламентарий.