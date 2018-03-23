Пятница, 23 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Пожар в многоэтажном доме во Вьетнаме: Пострадали 14 человек

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Во Вьетнаме, в городе Хошимин произошел пожар в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza -погибли 13 человек, еще 14 ранены. Об этом сообщает VnExpress со ссылкой на пожарную службу города.

По данным очевидцев, жители спасались бегством, одна женщина разбилась, выпав из окна 19 этажа. Пожарные тушат возгорание, на месте происшествия работают по меньшей мере пять единиц техники.

Полиция обходит этажи и квартиры и эвакуирует жильцов, всего были спасены более сотни человек.

По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка. Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.

0 Комментарии