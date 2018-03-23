Пожар в многоэтажном доме во Вьетнаме: Пострадали 14 человек

Во Вьетнаме, в городе Хошимин произошел пожар в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza -погибли 13 человек, еще 14 ранены. Об этом сообщает VnExpress со ссылкой на пожарную службу города.

По данным очевидцев, жители спасались бегством, одна женщина разбилась, выпав из окна 19 этажа. Пожарные тушат возгорание, на месте происшествия работают по меньшей мере пять единиц техники.

Полиция обходит этажи и квартиры и эвакуирует жильцов, всего были спасены более сотни человек.

TRỰC TIẾP : Cháy Chung Cư CARINA - QUẬN 8 https://t.co/Wc4pvBiIBE qua @YouTube— Xã Luân Today (@xa_luan_Today) March 23, 2018

По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка. Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.