Австрия не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Британией из-за дела по отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе в пятницу, 23 марта.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что «Великобритания имеет нашу солидарность» и «мы очень четко осудили нападение».

Курц напомнил, что

Евросоюз вызвал для консультаций своего посла в Москве. Однако, по его словам, Австрия не готова к высылке российских дипломатов.

«Мы не будем высылать российских дипломатов из Австрии», - сказал Курц.

По данным СМИ, Польша, страны Балтии, Чехия и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов в ответ на отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой.