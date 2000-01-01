Подведены окончательные итоги выборов президента России

Действующий глава государства Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69%. Таковы итоги выборов, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии 23 марта. Победитель сегодня выступит с обращением к гражданам России.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%), сообщает ТАСС.

Явка избирателей на выборах президента РФ составила 67,54%. «Число избирателей, принявших участие в выборах: 73 млн 629 тысяч 581 избиратель, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки. Число избирателей, принявших участие в голосовании: 73 млн 578 тысяч 992, то есть 67,5%», - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Всего в списки были включены 109 млн 8 тысяч человек, добавила она.

Как уже отмечалось, результат Путина на этих выборах стал рекордным для него: за него проголосовали 56,43 млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн человек; в 2004 году он набрал 71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%). В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в четвертый раз.

После подведения итогов выборов ЦИК должен в течение трех дней официально опубликовать их. Кроме того, кандидаты на пост президента должны будут представить в ЦИК свои итоговые финансовые отчеты, которые также подлежат публикации. Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.

В связи с объявление официальных результатов выборов президент Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России сегодня в 12:00 по Риге заявил пресс-секретарь государства Дмитрий Песков.

Итоги выборов отменены на 16 участках

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об отмене итогов выборов президента РФ на 16 участках, еще по семи участкам поданы иски в суд.

«К настоящему времени самостоятельно территориальными избирательными комиссиями были отменены итоги голосования на 14 избирательных участках, в судебном порядке, по инициативе избирательных комиссий, были отменены итоги еще на двух избирательных участках. Более того, еще четыре избирательных комиссии подали сами иски в суд по инициативе ЦИК о признании недействительными итогов голосования еще на семи избирательных участках», - сказала Памфилова в пятницу на заседании ЦИК РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Она заверила, что ЦИК обязательно выявит и привлечет к ответственности нарушителей, пытавшихся проголосовать неоднократно



