Народ выбрал «имена» для новейшего оружия РФ

Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. До этого названия для вооружений выбирали военные, пишет «Свободная Пресса».

Напомним, выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

В интернете активно обсуждалась тема новейшего российского оружия. Пользователи Сети предлагали свои варианты названия.

«Назвать ракету «Подкидыш», так сказать, подарок нашим западным «партнерам», — писали пользователи. «Предлагаем назвать «Песец»! Есть у нас такой зверек северный», — отмечали другие.

Нашлись и более миролюбивые варианты. «Назвать ракету «С любовью из России», «Добро», «Воспитатель», «Прошка«», — высказывались в Сети.

Сегодня стало известно, что голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось.

Как сообщает ТАСС, «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник» — такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ голосованием на сайте Минобороны.

«Среди названий боевого лазерного комплекса победил «Пересвет». Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали «Буревестник». Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон», — цитирует издание сообщение Минобороны.

Стали известны названия новейшего российского оружия