На юге Франции захвачены заложники, есть погибший

На юге Франции в коммуне Треб начата полицейская операция после сообщения о том, что в магазине захвачены заложники, сообщил The Local. В то же время в находящемся поблизости Каркасоне обстрелян и ранен полицейский. Мэр Треба подтвердил информацию как минимум об одном погибшем.

В пятницу утром вооруженный мужчина в Требе захватил заложников в супермаркете Super U.

Мэр Треба Эрик Менаси сообщил, что есть один погибший, еще один ранен. Пока неизвестно, в каком состоянии пострадавший.

В магазине остается нападавший и полицейский, заложники освобождены, ссылаясь на мэра, сообщили Reuters. Всего было восемь заложников.

«Я слышал выстрелы около 11:10», сообщил французскому радио очевидец Карим. «На тот момент там находилось всего несколько полицейских, сейчас съехались две или три сотни. Место оцеплено и нас сейчас увезут».

Власти предупредили местных не приближаться.

Прокуроры сообщили, что захвативший заложников объявил свою верность «Исламскому государству».