Савченко грозит пожизненное заключение

Народному депутату Украины Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, пишет Украинская правда в пятницу, 23 марта.

По его словам, в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой,» - сказал Банник.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала «террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет».

Напомним, в суде Киева избирают меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко. Ранее сообщалось, что нардепу грозит арест без возможности залога.