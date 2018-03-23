Во Франции с криками «Аллах Акбар, я вас убью» мужчина захватил в заложники посетителей супермаркета

В населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина, взявший заложников в одном из местных супермаркетов, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место происшествия, пишет Le Figaro. Ранее СМИ сообщали о том, что преступник зашел в магазин с криком «Аллах Акбар, я вас всех убью».

Как отмечает издание, в пятницу, 23 марта, преступник застрелил мужчину и ранил полицейского в соседнем городе Каркассон. Затем, по версии жандармерии, злоумышленник отправился в Треб и ворвался в супермаркет, где взял людей в заложники.

Исходя из этого, премьер-министр Франции Эдуард Филипп уже квалифицировал произошедшее как террористический акт. Журналисты ранее сообщали, что напавший на супермаркет является преданным сторонником террористической группировки «Исламское государство»*. В самой группировке уже также подтвердили свою причастность к этой атаке.

Информацию о ликвидации преступника в супермаркете подтвердил и министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. «Человек, взявший заложников, был застрелен. Я выступлю с заявлением для прессы в ближайшее время», - заверил он.

Пытаясь восстановить картину событий, BFM предполагает, что утром террорист на машине преследовал четырех французских полицейских, которые вышли на пробежку в Каркассоне. В результате один местный житель погиб, и еще один страж порядка получил ранение в плечо.

Когда преступник пытался скрыться с места преступления, один из полицейских подбежал к его автомобилю, чтобы запомнить номер машины. После это злоумышленник уже направился в Треб. Журналисты предполагают, что именно автомобиль террориста поможет доказать его вину в обоих преступлениях.