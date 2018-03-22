На горнолыжном курорте в Сочи вместе со снегом выпал песок

23 марта пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео с горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи, на котором снег покрыло слоем желтого песка.

Справочная служба курорта подтвердила ТАСС, что снег поменял цвет. По словам представителей «Розы Хутор», это не мешает лыжникам и сноубордистам кататься. Отдыхающие говорят, что местные пейзажи похожи на кадры из фильмов про апокалипсис или Марс.

Песок выпал вместе с осадками. Предположительно, его принесло ветром из Северной Африки.

Утром 23 марта песчаная буря началась и на греческом острове Крит. В отличие от Сочи, где песок не мешает отдыхающим, на Крите песчаная буря и высокая температура воздуха неблагоприятно сказываются на самочувствии жителей. По информации греческого издания Кathimerini, 17 человек обратились в больницы.