Эстония тоже готовит ответ: из страны могут быть высланы российские дипломаты

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония взвешивает различные возможности ответа на атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Накануне лидеры Европейского союза единодушно согласились с оценкой Великобритании, согласно которой за атакой с использованием нервно-паралитического газа с очень большой вероятностью стоит Россия. Коллеги пообещали всестороннюю поддержку в расследовании премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, чтобы выяснить все детали атаки и согласовать дальнейшие действия.

По словам Ратаса, Эстония однозначно осуждает атаку с использованием нервно-паралитического газа в Великобритании. «Мы имеем дело с вопиющим нарушением международного права и порядка», - сказал он.

«Я уже ранее отказался от предложения в мае посетить Россию, где я собирался принять участие в праздновании столетия Эстонии. Дальнейшие решения мы должны основательно обсудить, в начале следующей недели определенная ясность появится и в этом вопросе. Один из возможных дополнительных шагов – это высылка из страны российских дипломатов. Конечно, мы ведем постоянный обмен информацией с Великобританией и

продолжаем надеяться, что Москва будет всесторонне сотрудничать с Лондоном»,

- пояснил Ратас.

Министерство иностранных дел Эстонии предложит правительству установить запрет на въезд 49 лицам, входящим в так называемый список Магнитского.

Лидеры государств и правительств в ходе заседания Совета ЕС обсудили также политику в области внешней торговли и пошлины США на сталь и алюминий. По словам Ратаса, достойное сожаления решение США окажет влияние на всю мировую торговлю. «В настоящее время введение пошлин для Европейского союза временно приостановлено, и продолжаются переговоры по поиску справедливого решения. От системы торговли, действующей по единым правилам, выиграли бы как европейские, так и американские предприятия», - сказал Ратас.