Макрон рассказал о жертвах теракта на юге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщает Le Figaro.

В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб.

«Наша страна пострадала от теракта... Личность террориста установлена, он был застрелен в ходе штурма. Расследование должно будет дать ответы на вопрос: когда он радикализировался? Где и как приобрел оружие?» — сказал Макрон.

В ходе штурма, как сообщалось, один из полицейских обменял себя на заложника.

Теперь, по словам Макрона, правоохранитель борется за жизнь в больнице. Французский президент отдельно поблагодарил его за мужество.

Как уже сообщал наш портал, в населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина, взявший заложников в одном из местных супермаркетов, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место происшествия, пишет Le Figaro. Ранее СМИ сообщали о том, что преступник зашел в магазин с криком «Аллах Акбар, я вас всех убью».

Как отмечает издание, в пятницу, 23 марта, преступник застрелил мужчину и ранил полицейского в соседнем городе Каркассон. Затем, по версии жандармерии, злоумышленник отправился в Треб и ворвался в супермаркет, где взял людей в заложники.

Исходя из этого, премьер-министр Франции Эдуард Филипп уже квалифицировал произошедшее как террористический акт. Журналисты ранее сообщали, что напавший на супермаркет является преданным сторонником террористической группировки «Исламское государство»*. В самой группировке уже также подтвердили свою причастность к этой атаке.

Пытаясь восстановить картину событий, BFM предполагает, что утром террорист на машине преследовал четырех французских полицейских, которые вышли на пробежку в Каркассоне. В результате один местный житель погиб, и еще один страж порядка получил ранение в плечо.

Когда преступник пытался скрыться с места преступления, один из полицейских подбежал к его автомобилю, чтобы запомнить номер машины. После это злоумышленник уже направился в Треб. Журналисты предполагают, что именно автомобиль террориста поможет доказать его вину в обоих преступлениях.