Двоюродный племянник Путина получил высокую должность

Новым заместителем председателя правления «Газпрома» стал 51-летний Михаил Путин, который приходится двоюродным племянником действующему главе государства. Совет директоров компании единогласно проголосовал за это назначение. Михаил Путин будет курировать хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома» на протяжении следующих пяти лет, пишут «Ведомости».

Как поясняет издание, до настоящего момента в правлении «Газпрома» была только одна незанятая вакансия после того, как в декабре скончался зампред правления Александр Козлов, в течение 12 лет курировавший именно хозяйственное и материально-техническое обеспечение компании.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Михаил Путин действительно является дальним родственником президента.

«Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются. Но какое-то дальнее родство действительно есть»,

- приводит его слова «Интерфакс».

Михаил Путин - двоюродный племянник Владимира Путина - родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

В 2004 - 2007 годах был начальником медицинского управления ОАО «Газпром», а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ».