Арест каталонских политиков: в Барселоне начинаются акции протеста

Тысячи людей уже вышли на улицу с требованием освободить каталонских политиков. Протестные митинги пройдут во многих каталонских городах.

В пятницу, 23 марта, в Барселоне начались акции протеста против решения Верховного суда Испании о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, сообщает La Vanguardia.

Как отмечают организаторы протестов, акции в поддержку задержанных политиков состоятся во всех каталонских муниципалитетах.

На улице Барселоны уже вышли тысячи людей, которые держат фотографии задержанных политиков и требуют их освобождения. Протестующие также вышли на акции в Жироне, Льейде и Таррагоне.

Муниципальные организации подчеркивают, что они хотят показать, что отказываются признавать судебные решения, которыми «преследуются политические представители каталонцев», потому что такие решения «искажают волю народа Каталонии».

«Сегодня, независимо от того, что происходит, мы будем выходить на улицы, чтобы осудить диктатуру государства и сказать «да» Республике, которая победила на выборах. Все на улицы!», - говорится в заявлении «Каталонской национальной ассамблеи», выступающей за независимость от Испании.

Напомним, судья Верховного суда Испании объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.