Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Люди с "гендерной дисфорией (психическое состояние, при котором человек не может принять свой гендерный статус) не могут служить в армии США за исключением определенных ограниченных ситуаций.

В документе отмечается, что исключительные решения о службе трансгендеров могут принимать военные чиновники на местах.

У трансгендеров есть особенности строения мозга – ученые

Напомним, в 2017 году суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии США, и в 2018 году в американскую армию записался первый трансгендер.