Евродепутат: Европа на 37%зависит от газа РФ

«Газ является не просто энергией, он стал стратегическим оружием. И вот когда Путин держит энергию и политику в одних своих руках, мы говорим: это чисто экономический вопрос. Путин смеется над этим», - сказал Брок.

Он также пояснил, что сейчас Газпрому позволяют делать то, что не разрешено европейским предприятиям: быть производителем, владельцем трубопровода и поставщиком. Поэтому Европейская комиссия сейчас пытается сделать так, чтобы российская компания стала подчиняться правилам, которые действуют для европейских партнеров.

«Европа зависит от российского газа на 37%, и эта зависимость станет еще больше, ориентировочно – до 45%. При этом такие страны как Украина, Польша и остальные будут отключены, и мы будем вынуждены перенаправить газ «Газпрома», который заходит в Германию, в эти страны. Но это же безумие!» - считает политик.

Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши выступили против строительства газопровода. Позицию, обозначенную в заявлении, также поддержали Украина и Молдова.