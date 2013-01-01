Фоторассказ: сцены из жизни в Северной Корее

В 2011 году, когда лидером Северной Кореи стал Ким Чен Ын, многие северокорейцы надеялись на лучшую жизнь. Однако этого не произошло. Несмотря на то, что во время Ким Чен Ына немного были отпущены экономические вожжи, государство стало еще более изолированным, граница с Китаем - укрепленнее, а наказания за бегство - тяжелее, пишет «The Washington Post».

Опрошенные газетой перебежчики в большинстве своем сбежали из северных приграничных регионов, где жизнь самая тяжелая, а жители - самые недовольные, так как видят, что по другую сторону границы люди живут совcем иначе. Поэтому многие готовы рисковать жизнью, чтобы сбежать.

Перебежчики описывают КНДР как в свое время коммунистическую экономику, которая пережила крах, и теперь жителям приходится самим заботиться о выживании, причем часто - незаконным образом. Теоретически, Северная Корея - бастион социализма, в котором государство своим жителям обеспечивает все: жилье, здравоохранение, образование и работу. Жители работают на производстве и в сельским хозяйстве, однако работы мало, а зарплаты - ничтожные. Поэтому образовалась довольно пестрая среда «частного предпринимательства», в которую входят как самоприготовленный сыр тофу, так и наркобизнес, а также контрабанда DVD-дисков и рэкет.

«В Северной Корее как бы централизованная плановая экономика, однако жизнь людей вертится вокруг рынка. Никто не ждет, что государство что-то обеспечит. Каждый сам должен найти способ, как выжить», - рассказывает 37-летний студент университета, сбежавший в 2013 году. FOTO: Reuters/Scanpix

Десятки тысяч северокорейцев работают на заводах про производству одежды, стройплощадках и лесопилках в таких странах как Китай и Россия. Правительство удерживает примерно две трети от их зарплаты.

Как в крупных городах, так и в маленьких поселках есть рынки, где жители могут торговать. Некоторые содержит государство, другими руководят сами жители. На рынках происходит обмен не только товаром, но и информацией. «Я посмотрел много фильмов и мыльных опер, которые были записаны на флешку», - рассказывает 49-летний мужчина, сбежавший в 2013 году. «У торговцев на столе обычные вещи, к примеру, батарейки или рис, но под столом хранятся флешки. У них нужно спросить: «У вас сегодня есть что-нибудь вкусное?» Это код».

В последние годы изменились причины, по которым северокорейцы бегут с родины. В середине 90-х годов в Северной Корее был сильный голод, и жители сбегали через границу, чтобы выжить. Однако сейчас они бегут потому, что с более свободным оборотом информации - разговаривая с работающими в других странах соотечественниками или приобретая записанную на флешку мыльную оперу - мечтают о более сладкой жизни. Некоторые бегут, чтобы обеспечить своим детям образование, другие - чтобы исполнить мечту о достижениях и богатстве, которые в Северной Корее получить невозможно. Остальные хотят жить в стране, где можно говорить то, что думаешь.