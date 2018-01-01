Умер французский полицейский, ставший заложником вместо женщины

Полицейский, который в пятницу предлагал обменять себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений в больнице. Об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон в своем Twitter. Это означает, что число жертв атаки, которую приписало себе «Исламское государство», достигло четырех.

Полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. Он был ранен на входе в супермаркет. Однако включенный телефон позволил полицейским слышать, о чем он разговаривает с террористом, сообщает CNN. После освобождения заложников Бельтрама госпитализировали в реанимацию. Врачам не удалось спасти его жизнь.

«Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», - цитирует Коллона РИА «Новости».

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

После этого он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. После атаки президент Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что погибли три человека, 16 были ранены. По данным медиков, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ, впрочем, экстремисты не привели доказательств причастности к этому.