Финляндия получила запрос на выдачу Пучдемона

Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом. Об этом сообщает ведомство в субботу, 24 марта.

«Национальное бюро расследований сообщает: Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями», - говорится в сообщении.

Как рассказала агентству STT инспектор полиции Ханну Каутто, «запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью». «После возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре», - добавила она.

Накануне Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы страны каталонских политиков, в том числе и Пучдемона.