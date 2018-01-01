Грудинин сбрил усы: соцсети возликовали, но фото оказалось фейком

В субботу в Instagram-аккаунте, ссылка на который размещена на сайте экс-кандидата в президенты России, появилась фотография, на которой запечатлен безусый Грудинин. «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — гласила подпись к снимку.

Соцсети бурно отреагировали на опубликованное фото, но радость пользователей интернета была недолгой - глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко выступил с заявлением, что кандидат в президенты РФ на самом деле не сбривал усы. FOTO: grudinin_pn / Instagram

«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf. Я не знаю, кто это делает, там [в социальных сетях] таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы — пока нет», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, Грудинин заключил пари с журналистом Юрием Дудем в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года: если кандидат от КПРФ наберет на президентских выборах меньше 15 процентов — он сбреет усы, если больше — журналист побреется налысо. Согласно окончательным подсчетам ЦИК, Грудинин набрал 11,77 процента голосов, а победителем с результатом 76,69 процента стал действующий президент Владимир Путин.