Видео: Грудинин все-таки сбрил усы

Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин все же сбрил усы. Очевидно, втайне от собственной пресс-службы, которая это опровергала после появления фото в Instagram. Опровергает опровержение опубликованное на YouTube видео процедуры, по завершении которой Грудинин произносит: «Ну и видок».

О том, что Грудинин сбрил усы, стало известно из его Intagram-аккаунта grudinin_pn. Комментаторы хвалили его за свежий вид и выполнение обещаний. FOTO: grudinin_pn / Instagram

Однако позже в пресс-службе КПРФ агентству ТАСС заявили, что это фейк - усы, мол, легко убрать. На том, что лицо Грудинина сохранило привычный атрибут, настаивал глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

Сообщение о том, что усы сбриты по-настоящему, опубликовало со ссылкой на пресс-службу КПРФ другое агентство - «Интерфакс». Есть и видео процесса.

Грудинин утверждает, что не брился 30 лет, но готов выполнить обещание. "В начале избирательной кампании поспорил с одним блогером, Юрием Дудем, что если мы со своей командой наберём меньше 15% голосов избирателей, то я сбрею усы… "Закончилась предвыборная кампания, прошли выборы, посчитали голоса и Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12%. Я в это не верю, абсолютно убеждён, что мы набрали гораздо больше голосов".

Однако формально он проиграл пари и обязан побриться: «Спор есть спор, и я несмотря на то, что более 30 лет не брился, сегодня их сбрею».

Камера фиксирует, как Грудинин бреет усы, а увидев себя после этого в зеркале, с улыбкой говорит: «Ну и видок». А потом добавляет: «С усами или без усов - мы с вами пойдём дальше!»

Накануне ЦИК утвердил окончательные итоги выборов, согласно которым Грудинин получил 11,77% голосов.

Уже на следующий день после голосования, 19 марта, стало понятно, что кандидат от КПРФ не набирает 15%. Однако тогда Грудинин попытался выдвинуть дополнительные условия Дудю. Он заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.



