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В России подорвали 230-метровую телебашню

Korrespondent.net
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Фото: Скриншот видео

В центре российского Екатеринбурга снесли самое высокое здание в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х.

Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей - башню снесли и на ее месте построят ледовую арену.

Произошло два взрыва - второй был сразу же после первого. Упала верхняя часть башни, оставшийся кусок высотой около 30 метров будут разбирать вручную.

За два часа до запланированного сноса территорию окружили, а жителей близлежащих домов попросили покинуть здания. По информации властей, никто не пострадал.

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