Из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров

Более сотни пассажиров в пятницу, 23 марта, застряли в аэропорту немецкого Штутгарта из-за пьяного пилота. Рейс, которым должны были лететь пассажиры, отменили, а следующий самолет ожидается не раньше понедельника, сообщает dpa.

В гостинице пришлось разместить 106 пассажиров рейса Штутгарт – Лиссабон. Ответ компании Air Portugal на твит одного из пассажиров свидетельствует, что клиентам придется ждать вылета до понедельника.

«На данный момент рейс со свободными местами доступен самое быстрое - в понедельник», - ответили в авиакомпании клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.

Сообщается, что алкогольное опьянение второго пилота обнаружил работник аэропорта, который сообщил об этом в полицию аэропорта и органы власти.

После этого вылет самолета из Штутгарта в Лиссабон остановили. 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро. Его также попросили сдать летную лицензию.