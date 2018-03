Сотни тысяч американцев вышли на «Марш ради жизней»

Накануне, в пятницу, 23 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс представил законопроект, запрещающий оснащать полуавтоматическое оружие механизмами, повышающими его скорострельность. Новая мера является важным шагом к снижению угрозы от применения оружия, считает министр. Президент США в своем сообщении в Twitter также пообещал запретить подобные устройства.

Obama Administration legalized bump stocks. BAD IDEA. As I promised, today the Department of Justice will issue the rule banning BUMP STOCKS with a mandated comment period. We will BAN all devices that turn legal weapons into illegal machine guns.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 марта 2018 г.