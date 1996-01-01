Сотни тысяч американцев вышли на «Марш ради жизней»

Акция за ограничения продажи оружия проходит в столице США в субботу, 24 марта. По словам организаторов «Марша за наши жизни», кроме Вашингтона в различных частях страны запланированы свыше 800 акций протеста.

Накануне, в пятницу, 23 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс представил законопроект, запрещающий оснащать полуавтоматическое оружие механизмами, повышающими его скорострельность. Новая мера является важным шагом к снижению угрозы от применения оружия, считает министр. Президент США в своем сообщении в Twitter также пообещал запретить подобные устройства.

Obama Administration legalized bump stocks. BAD IDEA. As I promised, today the Department of Justice will issue the rule banning BUMP STOCKS with a mandated comment period. We will BAN all devices that turn legal weapons into illegal machine guns.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 марта 2018 г.

Согласно опросу, проведенному центром изучения общественного мнения Associated Press-NORC, 69 процентов американцев считают, что законы, регулирующие владение оружием, следует ужесточить. В октябре 2016 года за ужесточение законодательства высказались 65 процентов, а в октябре 2013 года - 55 процентов опрошенных.

Помимо США, акции проходят и в других странах. Так, в Австралии около сотни школьников и членов их семей собрались в Гайд-парке в Сиднее. Десятки протестующих вышли к зданию посольства США в Лондоне. Участники акций почтили память погибших в результате стрельбы в средней школе в городе Паркленд на юге Флориды 14 февраля.

Руководитель британского отделения правозащитной организации Amnesty International Кейт Аллен считает «необходимым» ужесточение законодательства США. В Великобритании новый закон о владении оружием был введен после стрельбы в начальной школе шотландского города Данблейн в 1996 году, напомнила эксперт AI.