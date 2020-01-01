Россия о переводе школ на латышский: Латвия продолжает осложнять отношения

Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону «Об образовании», заявили в субботу в пресс-службе МИД России.

«Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Российская сторона отмечает, что обращения и протесты русскоязычной части населения к властям и мировым правозащитным институтам не находят поддержки у действующей власти и игнорируются.

Сейм Латвии в четверг, 22 марта, на заседании в третьем, окончательном чтении принял разработанную Министерством образования и науки утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке.