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В России загорелся торговый центр. Погибли четыре ребенка

Meduza.io
Иллюстративное фото | Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

В центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Как рассказал «Интерфаксу» анонимный источник в экстренных службах, в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей.

Ранее сообщалось, что все посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы. Горят три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в одном из кинозалов.

В сообществе «Типичный Кемерово» пишут, что некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно. Людей также снимают с крыши.

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