Бывший глава Каталонии Пучдемон задержан в Германии

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, который в субботу покинул Финляндию, задержан в Германии, сообщил адвокат политика. Власти Испании выписали всеевропейский ордер на его арест, на родине экс-главе женералитета Каталонии грозит до 25 лет тюрьмы по обвинениям в организации восстания и проведении незаконного референдума, после которого он провозгласил Каталонию независимой.

Власти Испании отстранили Пучдемона и его коллег от власти после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии, после чего Пучдемон и ряд министров его правительства бежали в Бельгию. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Ордер на арест каталонского политика был выписан в пятницу, на следующий день после его приезда в Хельсинки.

Reuters полагает, что теперь Германия инициирует процесс экстрадиции в Испанию.

Помимо Пучдемона, в мятеже и растрате (из-за организации референдума) обвиняют еще 24 политиков из Каталонии. На этой неделе Верховный суд распорядился на время разбирательства взять под стражу без права на освобождение под залог пятерых ключевых каталонских политиков. В их числе и Жорди Турулл, который был кандидатом на пост главы правительства Каталонии, вакантный с ноября 2017 года.



