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Не на жизнь, а на смерть: драка собак и гиен за добычу

korrespondent.net
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Автор ролика отмечает, что ему удалось заснять схватку с очень близкого расстояния и такое противостояние можно увидеть лишь в фильмах.

Посетителю Национального парка Крюгера в ЮАР удалось снять на видео схватку между гиеновидными собаками и пятнистыми гиенами.

Видео демонстрирует, как пятнистая гиена появляется из-за кустов, когда стая собак поедает добычу. Она нападает, пытаясь отнять пищу, и вскоре к ней присоединяется сородичка. Вдвоем они разрывают добычу на куски и убегают с ней.

«Увидеть гиеновидных собак в Крюгере (Национальном парке Крюгера – ред.) – это большая редкость, но увидеть их пожирающими добычу в пяти метрах перед вами – это в принципе неслыханно», – говорится в описании видео.

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