В Глазго автомобиль въехал в группу школьников, водителя разыскивают

Пятеро детей пострадали в результате умышленного наезда автомобиля в шотландском городе Глазго, сообщает Sky News. Полиция разыскивает серебристый Vauxhall Astra, водителя подозревают в покушении на убийство.

ЧП произошло в субботу, но полиция дала подробные комментарии лишь день спустя. «Автомобиль преднамеренно был направлен в группу детей, поэтому мы считаем этот инцидент покушением на убийство», - сказал представитель полиции Питер Шарп.

Одна из пострадавших - девочка 14 лет - получила серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Четверо других детей в возрасте 12-14 лет получили незначительные травмы, им была оказана помощь как на месте происшествия, так и в больнице, откуда они были позже выписаны.

По его словам, правоохранительные органы ведут поиски скрывшегося водителя и пассажира, которые находились в автомобиле Vauxhall Astra серебристого цвета.

Как отмечает ТАСС, полиция не выдвигает предположений, связан ли данный инцидент с терроризмом.



