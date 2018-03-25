Пожар в российском т/ц: погибли 12 человек. 69 пропали без вести

Спасатели нашли тела еще пяти погибших. Общее число погибших — 12 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе. 69 человек, в том числе 40 детей, считаются пропавшими без вести.
Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По разным данным, возгорание началось либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра. Очевидцы утверждают, что пожарная сирена не сработала, а централизованной эвакуации не было вовсе. Часть людей оказалась отрезана огнем: некоторые выпрыгивали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасения.
По официальным данным, из здания эвакуировали 100 человек, еще 20 спасли во время пожара.
При этом «Зимняя вишня» полыхает уже много часов.
Спасатели жалуются на сложности в тушении из-за множества перекрытий и горючих материалов внутри здания. В центре ТЦ произошло обрушение крыши на площади 20 на 30 метров.
Около 19:00 источник ТАСС назвал возможную причину пожара - якобы это «детская шалость с огнем»: «Под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик в игровой комнате».
Горит уже все что можно , обваливается крыша, родственники пропавших базируются в школе , которая находиться в 50 метрах от Зимней Вишни. Точное число погибших ещё не уточняется , как и причина возгорания , мой дом и школу оцепила полиция , дороги около Зимней Вишни перекрыты, пожар не локализован , как сообщили ранее в СМИ. В части здания , где находится склад магазина ДНС , где к слову нет ни задымления ни открытого огня около часа мелькали фонари. Местные скидывают инфу о погибших , от источников в моргах и мчс, и якобы из здания не выносят тела, чтобы не создавать общественный резонанс, там страшные цифры в 120 человек 😰 все кто были в кинотеатре -погибли. наш город к таким событиям не был готов... это очень страшно.