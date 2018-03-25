Пожар в российском т/ц: пропали до 35 человек. Не могут найти 19 детей

В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пропали до 35 человек, в том числе 19 детей, передает ТАСС со ссылкой на сотрудников оперативного штаба на месте трагедии. Найти их живыми надежды почти нет: пожар пытались потушить много часов, и в конце концов кровля торгового центра обвалилась. По официальным данным на вечер воскресенья, погибшими числятся пять человек: трое детей и двое взрослых.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что были найдены живыми трое детей, которых считали пропавшими при пожаре. После этого в оперативном штабе сообщили: «Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых».

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По разным данным, возгорание началось либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра. Очевидцы утверждают, что пожарная сирена не сработала, а централизованной эвакуации не было вовсе. Часть людей оказалась отрезана огнем: некоторые выпрыгивали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасения.

По официальным данным, из здания эвакуировали 100 человек, еще 20 спасли во время пожара.

Телеграм-канал Mash утверждал, что в одном из туалетов могут оставаться люди, которые заложили двери мокрыми тряпками и пытаются дозвониться до спасателей. В МЧС опровергли, что в ТЦ остаются заблокированные люди, которым нужна помощь. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом «Зимняя вишня» полыхает уже много часов.

Спасатели жалуются на сложности в тушении из-за множества перекрытий и горючих материалов внутри здания. В центре ТЦ произошло обрушение крыши на площади 20 на 30 метров.

Около 19:00 источник ТАСС назвал возможную причину пожара - якобы это «детская шалость с огнем»: «Под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик в игровой комнате».

Чиновники не проверяли «объект малого бизнеса»

Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

«Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», - сообщил чиновник.

Собственник торгового центра - ООО «Зимняя вишня Кемерово».





