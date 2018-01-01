В Европе из-за пропаганды могут ограничить вещание российских телеканалов

Два российских телеканала уличили в трансляции «теорий заговора» и пропаганды на европейскую аудиторию. Для работы НТВ и РЕН ТВ используют полученную в Британии лицензию, и теперь звучат призывы принять меры, сообщает The Telegraph.

Публикация издания сосредоточена на разъяснении механизма вещания в Евросоюзе и отдельных злоупотреблениях, которые были зафиксированы за годы работы российских телеканалов. О конкретных мерах в их отношении данных у прессы пока нет.

The Telegraph сообщает, что российское ТВ использовало Великобританию в качестве центра для распространения пропагандистских идей и «теорий заговора» о недавнем отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские официальные лица утверждают, что атака была осуществлена с помощью разработанного в СССР химического вещества «Новичок», и обвиняют в ее организации Россию. Москва отрицает причастность и требует предъявить доказательства.

Издание объясняет, что правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Для НТВ и РЕН ТВ такой платформой стала Британия. Как отмечает DW, регулятор в «стране происхождения», в данном случае в Великобритании, несет исключительную ответственность за контроль над каждой зарегистрированной вещательной компанией. Газета, однако, указывает, что несмотря на многочисленные нарушения правил Ofcom за годы работы, лицензия у российских вещателей не отозвана.

В качестве примера The Telegraph разбирает вещание на Латвию. На аудиторию этой страны Балтии транслировались призывы подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом. Газета указывает, что такие передачи вызывают «серьезную обеспокоенность» у союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже призвала Ofcom «делать больше» для соблюдения правил. Она призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам. Также Браже добавила, что еще один российский телеканал - Russia Today - транслировал, по ее мнению, «чистую пропаганду».

Накануне СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп готов выслать из страны десятки российских дипломатов, если европейские союзники сделают так же. Пока дипломатов на фоне обвинений в организации химатаки в Солсбери выслали лишь из Великобритании. Россия также велела уехать 23 британским дипломатам, а также объявила о закрытии генконсульства в Петербурге и прекращении работы Британского совета, организующего ряд образовательных программ.



Подробнее: https://www.newsru.com/world/25mar2018/rustv.html