В деле отравления Скрипаля появился новый свидетель

Однако, свидетель слишком боится, чтобы рассказать полиции о последних днях Скрипаля перед отравлением.

Газете Telegraph стало известно, что у отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Об этом изданию сообщил источник в окружении пары.

Сообщается, что женщина, прибывшая в Бритаию из России, стала встречаться со Скрипалем из-за его финансовой привлекательности.

«Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», – говорится в статье издания.

Другой источник сказал, что женщина «невероятно» напугана и боится рассказать полицейским о последних днях перед отравлением.

«Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится», — пояснил он.

Еще один источник газеты сообщил, что в настоящий момент женщина «невероятно» напугана, чтобы дать показания полиции о последних днях перед его отравлением. «Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший», — сказал собеседник издания.

Напомним, 5 марта стало известно, что в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Британские власти полагают, что пострадавших - экс-полковника и его дочь, отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Кремле это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил все двусторонние контакты на высоком уровне. Россия приняла зеркальные ответные меры.