При пожаре в торговом центре в России погибли более 60 человек

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня достигло 64, тела 6 из них остаются под завалами.

По данным источников «Интерфакса», под завалами найдены тела 55 человек.

Без вести пропавшими к 08:45 мск считаются более 10 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии, 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 37 погибших в результате начавшегося в воскресенье пожара. Среди погибших - 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей.

Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

Известно, что три человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны в связи с пожаром

Генеральный директор ООО «Зимняя вишня Кемерово» находится на допросе в Следственном комитете, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в силовых органах. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректор компании - Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.



