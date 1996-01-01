Гражданин РФ Виталий и «Здравствуйте, я из Золика»: кто служит на флоте США

«Здравствуйте, я из Риги, из Золика», - услышала я от постучавшегося в мою каюту служащего на американском авианосце. Вокруг открытое море, с палубы взлетают авианосцы, а мы стоим в термине, коридоре корабля, и делаем селфи. С ним, латышом, эмигрировавшим в Америку в девяностых, а также с гражданином России Виталием, который служит в Пятом флоте США, специалистом по логистике Анжеликой с украинскими корнями и другими служащими, для которых «политика где-то там, далеко», мы познакомились во время моего пребывания в Бахрейне и на «Теодоре Рузвельте» в Персидском заливе.

Старшина 2 класса Анжелика Турано с украинскими корнями на авианосце «Теодор Рузвельт» служит более 3 лет, выполняя обязанности специалиста по логистике. На мой вопрос, говорит ли она по-русски, скромно отвечает «just a little bit».

Чуть позже девушка больше с украинским, нежели американским акцентом расскажет на русском:

«У каждого человека здесь есть семья, и, конечно, мы все скучаем. Я - единственный ребенок в семье, и мой папа всегда хотел сына. Я имею возможность служить в военных силах и он сказал, что, имея такую дочь, ему не нужен сын. И я горжусь, получая такой комментарий от своего отца. Я - экспедитор по поставкам запчастей для наших вертолетов и самолетов. Образование, тренинги, много друзей. Очень интересная работа, я никогда не думала, что я смогу это сделать, но я сделала это. Я думаю продолжать, но я не уверена, что я сделаю здесь 20-летнюю карьеру. Однако, думаю, что это будет самый интересный опыт, который я получила за всю свою жизнь».

Супруг Турано также военный. В семье есть маленькие дети, от которых Анжелика, возвращаясь со службы, слышит: «Я тебя люблю» по-русски.

27-летняя девушка ведет меня по терминам, коридорам на корабле, и рассказывает - подолгу находиться вдали от семьи очень тяжело.

Военные на авианосце «Теодор Рузвельт» являются представителями более 40 национальностей. Служащие объясняют - здесь не важно, откуда ты приехал и какой ты национальности - главное, что ты считаешь себя американцем, на «полукровок» и «коренных американцев» здесь никто никого не делит.

Людям, эмигрировавшим в США из других стран, разрешают служить на флоте, даже если те сохраняют паспорта стран, из которых приехали.

Так, ещё до вылета на авианосец, на военно-морской базе в Бахрейне, которая является главным местом базирования Пятого флота США, я познакомилась с Виталием. Молодой человек до сих пор имеет паспорт гражданина России, несмотря на то, что служит в армии США.

О своей жизни и о том, как он, выходец из России, стал служить в Пятом флоте США, Виталий Русаевский рассказал следующее:

«Я родился в России. Моя мать выиграла «Грин карту» в лотерею, и мы переехали в Америку. В переходном возрасте я был достаточно сложным подростком, поэтому меня «командировали» назад в Россию, где проживал мой отец. Окончив российскую школу, я встал перед выбором - поступать в высшее учебное заведение там или в Америке. Конечно, свой выбор я сделал в пользу Штатов. Однако оказалось, что мой диплом о среднем образовании там не котируется - для того, чтобы меня приняли в университет, мне надо было собрать дополнительные кредитные пункты, т.е. проучиться в школе еще около года с половиной.

Понятно, что этого делать не хотелось. Мне вообще ничего особенно делать не хотелось в 18-то лет! И вот, однажды я увидел представителя военно-морских сил, который рассказывал молодым людям о возможностях службы. Мне понравилась его манера общения, то, как он держится, и я решил попробовать.

Скажу честно, первые несколько лет службы я вообще не понимал не только, моё ли это, но и что вообще со мной происходит».

В настоящее время Виталий служит в Бахрейне, здесь также живёт его жена, девушка из России, с которой он познакомился на «оффлайн-встрече» некой интернет-платформы, и двое его детей. Не исключает, что следующем местом его службы станет Япония. На пенсию молодой человек может выйти после 20-летней военной карьеры - ему будет всего 38 лет.

Старшие по званию, служащие в Пятом флоте США, рассказывают - после прохождения необходимых проверок и подготовок, в рядах военных рады видеть любого, кто является патриотом Америки и готов служить под флагом данной страны.

Со служащим латышского происхождения мы познакомились случайно и весьма комично. На второй день моего пребывания на военном авианосце США «Теодор Рузвельт» я услышала стук в дверь своей каюты.

Зная, что с минуты на минуту ко мне должны были зайти коллеги, в шутку решила позволить себе фамильярность.

Я: (нарочито грубо) Что надо?

Служащий: (по-русски) Здравствуйте, там Вас звали!

Я: Sorry, stupid joke... Вы говорите по-русски?

Служащий: Да, я вообще из Риги, из Золика...

FOTO: TVNET

С ума сойти! Находясь на борту «Теодора Рузвельта» я то и дела встречала служащих, говорящих на русском, однако совсем не ожидала встретить бывшего латвийца. От интервью служащий с латышскими корнями Эдуард Косолс скромно отнекивается, но соглашается рассказать пару слов о себе. Его семья эмигрировала в США из Латвии в 1996 году. В настоящее время экс-латвиец проживает в городе Милуоки, штат Висконсин.

На «Теодоре Рузвельте» служит более трёх лет, его служебными обязанностями является обслуживание и контроль за системами вооружения авианосца. По-русски говорит неплохо, а вот на латышском помнит всего несколько фраз в духе «Cik maksa?».

FOTO: U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

В настоящее время авианосец «Теодор Рузвельт» находится в Персидском заливе, где совершает семимесячное запланированное развертывание, которое является примером регулярного присутствия ВМС США в акваториях по всему земному шару. Свои интересы в Заливе имеет и Россия. Однако за любыми военными действиями стоят обычные люди, которые выполняют свою работу и поскорее хотят вернуться домой. Они далеки от гонки вооружений, политических дискуссий и острых международных отношений.

Командир ВМС США Джейсон Болз рассказывает об этом так: «Сейчас от двух президентов - как от нашего, так и от Путина звучит разная политическая риторика.

Я здесь для того, чтобы исполнять приказы, чтобы надежно запускать самолеты. В политику я не лезу - это где-то там, сильно высоко.

Лично у меня здесь не было никаких контактов с русскими. Я знаю, что русские летают в одном воздушном пространстве с нами. Я не слышал ничего сумасшедшего о профессиональном взаимодействии».

Тем не менее, находясь на одном из мощнейших авианосцев США в Персидском заливе, Русский TVNET все же обсудил со служащими и адмиралом ВМС США отношения с Россией и миссию авианосной ударной группы «Теодор Рузвельт» в Персидском заливе. Подробнее - в следующих публикациях Русского TVNET.