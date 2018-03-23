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Восточную Европу удивил оранжевый снег

TVNET
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Фото: Instagram

В нескольких горных регионах Восточной Европы замечено интересное природное явления - снег с оранжевым оттенком, сообщает BBC. В социальных сетях размещают фотографии из России, Болгарии, Румынии и Молдовы.

Метеорологи объясняют, что необычное природное явления вызвало смешение гонимого ветрами песка Сахары и осадков.

Это происходит раз в пять лет, но на этот раз песка намело больше обычного.

Необычные горные пейзажи запечатлели многие отдыхающие недалеко от Сочи.

Марсианские пейзажи, апокалипсис на горе сегодня! Я думала, что такое бывает только вблизи Африки, на Лансароте-Тенерифе или ещё где-то там, этот ветер горячий, который несёт песок из пустыни. Но в Поляне тоже произошло что-то невероятное, хотя пустыни довольно далеко. Если честно, жёлтый песок сверху мокрого снега, - зрелище необычное, но очень грустное. Сезон, и без того короткий, с каждым днём оставляет все меньше надежд на продолжение. #розахутор #песчанаябуря #желтыйснег #бурявкраснойполяне #rosakhutor #yellowsnow #sandstorm

A post shared by Маргарита Альшина (@margarita_alshina) on

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