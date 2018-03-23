Восточную Европу удивил оранжевый снег

В нескольких горных регионах Восточной Европы замечено интересное природное явления - снег с оранжевым оттенком, сообщает BBC. В социальных сетях размещают фотографии из России, Болгарии, Румынии и Молдовы.

Метеорологи объясняют, что необычное природное явления вызвало смешение гонимого ветрами песка Сахары и осадков.

Это происходит раз в пять лет, но на этот раз песка намело больше обычного.

Необычные горные пейзажи запечатлели многие отдыхающие недалеко от Сочи.