Восточную Европу удивил оранжевый снег

В нескольких горных регионах Восточной Европы замечено интересное природное явления - снег с оранжевым оттенком, сообщает BBC. В социальных сетях размещают фотографии из России, Болгарии, Румынии и Молдовы.
Метеорологи объясняют, что необычное природное явления вызвало смешение гонимого ветрами песка Сахары и осадков.
Это происходит раз в пять лет, но на этот раз песка намело больше обычного.
Необычные горные пейзажи запечатлели многие отдыхающие недалеко от Сочи.
Марсианские пейзажи, апокалипсис на горе сегодня! Я думала, что такое бывает только вблизи Африки, на Лансароте-Тенерифе или ещё где-то там, этот ветер горячий, который несёт песок из пустыни. Но в Поляне тоже произошло что-то невероятное, хотя пустыни довольно далеко. Если честно, жёлтый песок сверху мокрого снега, - зрелище необычное, но очень грустное. Сезон, и без того короткий, с каждым днём оставляет все меньше надежд на продолжение. #розахутор #песчанаябуря #желтыйснег #бурявкраснойполяне #rosakhutor #yellowsnow #sandstorm
Чё, почти как в пустыне 😂 • • #sky #mountains #nature #view #landscape #clouds #beautiful #goodday#mountain #goodphoto #bestoftheday #bestphoto #spring #water #horizon #walking #walk #sochifornia #gorkygorod #gopro #goprooftheday #go_pro #snow #rosakhutor #sea #blacksea #amazing #sunrise #snowboarding #безфильтров
Сегодня на Розе Хутор можно увидеть уникальное явление- коричневый снег 😱😱😱 После песчаной бури все горы были покрыты мелкими крупицами песка, дополняют эту странность коричневые тучи😄 #travel #ski #snowboard #skiing #snowboarding #snow #winter #mountain #mountains #sport #activity #ksushaknopik #wonderful #traveling #wintersport #view #beautiful #instructor #skiinstrucrot #sochi #rosakhutor #adler #gorkygorod