В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 в акватории острова Хатидзе. Об этом со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщает в понедельник, 26 марта, агентство Синьхуа.

По данным сейсмологов, угрозы цунами в результате землетрясения нет.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе, связанного с группой островов Идзу. При этом гипоцентр залегал на глубине 40 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии. Перед этим подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в иранской провинции Хормозган на юге страны.