СМИ: В Польше задержан российский шпион

В Польше правоохранители задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает TVP Info.
Как отмечается, Марек В. интересовался деятельностью Министерства энергетики Польши и поддерживал контакты с сотрудниками разведки, «работающими под дипломатическим прикрытием».
Отмечается, что действия агентства безопасности согласовывались со спецслужбами других стран Европейского Союза.
Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
«Задержание проходило 23 марта, подозреваемого арестовали на три месяца», - сказано в сообщении.
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.
Напомним, Сенат Польши ночью 1 февраля без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.