СМИ: В Польше задержан российский шпион

В Польше правоохранители задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает TVP Info.

Как отмечается, Марек В. интересовался деятельностью Министерства энергетики Польши и поддерживал контакты с сотрудниками разведки, «работающими под дипломатическим прикрытием».

Отмечается, что действия агентства безопасности согласовывались со спецслужбами других стран Европейского Союза.

Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Задержание проходило 23 марта, подозреваемого арестовали на три месяца», - сказано в сообщении.

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.

Напомним, Сенат Польши ночью 1 февраля без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.