В министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии вызвали российских послов

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии Евгений Лукьянов, Александр Удальцов и Александр Петров вызваны 26 марта в министерства иностранных дел этих стран. Об этом ТАСС сообщили дипломатические источники.

Причины вызова не называются. Они будут озвучены после посещения дипломатами иностранных министерств.

Российский посол также был вызван в МИД Польши. В Варшаве и Таллине объявили, что послам будет объявлено об ответных мерах на попытку отравления россиян Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

23 марта Европейский союз объявил об отзыве для консультаций своего посла в России Маркуса Эдерера. Это произошло вслед за высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов. Такие меры были предприняты Великобританией в ответ на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в причастности к которому Лондон подозревает Россию.

Как сообщал Bloomberg, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран. По данным The Guardian, такую возможность уже рассматривают Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Также к высылке российских дипломатов якобы готовятся США.

Источник ТАСС в Евросовете подтвердил, что ряд стран Евросоюза намерен последовать примеру Великобритании и планирует отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.