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Трагедия в Кемерово: охранник торгового центра отключил пожарную сигнализацию

NEWSru.com/meduza.io
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Фото: TASS/Scanpix

Следственный комитет объявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. В ведомстве добавили, что «решается вопрос» о задержании этого охранника, имя которого не приводится. Где сейчас находится охранник, в СК не уточнили.

Пока по делу задержаны и допрошены директор компании-собственника ТЦ, арендатор помещения, где, предположительно, начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, отвечавшей за работу пожарной сигнализации.

В рамках расследования допрошены более 70 свидетелей и очевидцев, потерпевшими признаны более 30 человек.

FOTO: Reuters
FOTO: TASS
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