Захарова прокомментировала массовую высылку российских дипломатов

«Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет — начнет игру на сближение, захочет — на удаление. А вот оставшиеся в Европейском союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами. Один их всех, и все под одного — новый девиз, подаренный Лондоном Брюсселю», — заявила Захарова.

По ее словам, уходящая из ЕС Великобритания эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией. Захарова предупредила, что страны-члены ЕС начнут «парад суверенитетов», т.е. будут выражать политическую поддержку британской стороне.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах.