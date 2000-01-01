Борьба с отмыванием денег в Эстонии: Versobank лишили лицензии

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку «Versobank AS», которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил в понедельник портал новостей «rus.err» со ссылкой на пресс-службу Финансовой инспекции.
Нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.
В связи с отзывом лицензии незамедлительно приостанавливаются все сделки и операции «Versobank», включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам. О прекращении деятельности банка сообщено Гарантийному фонду, а в суд подано заявление о принудительной ликвидации «Versobank».
По словам главы Фининспекции Кильвара Кесслера, отзыв лицензии «Versobank» является изолированным случаем и не касается других работающих в Эстонии кредитных учреждений. «Versobank» имеет 5600 клиентов, из которых только 2000 являются резидентами Эстонии. Это одно из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, закрытие которого не будет иметь негативных последствий для финансовой системы страны.