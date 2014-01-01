Туск: 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери приняли 14 европейских стран.

«Вслед за решением Евросовета на прошлой неделе сегодня четырнадцать стран-членов ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов», - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Туск не уточнил, какие именно страны приняли решение о высылке дипломатов.

Также глава Евросовета подчеркнул, что Евросоюз не исключает принятия новых мер в отношении России. «Дополнительные меры в связи с «делом Скрипаля» не исключаются в ближайшие дни и недели», - предупредил он.

Германия, Франция и Польша сообщили о высылке четверых российских дипломатов, Чехия и Литвы объявили о высылке троих дипломатов РФ, Италия, Дания и Голландия — двоих, Латвия и Эстония вышлют по одному.

США сообщили, что они вышлют 60 российских дипломатов и закроют консульство России в Сиэттле.