В России горит жилой дом: на месте работают более 30 спасателей

Пожар возник в чердачном помещении жилого дома по Проспекту Кадырова. На месте работают шесть единиц техники и 30 спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.

В российском городе Грозный на проспекте Кадырова загорелась крыша 12-этажного жилого дома. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.

«Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей», - сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет.