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В России горит жилой дом: на месте работают более 30 спасателей

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Пожар возник в чердачном помещении жилого дома по Проспекту Кадырова. На месте работают шесть единиц техники и 30 спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.

В российском городе Грозный на проспекте Кадырова загорелась крыша 12-этажного жилого дома. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.

«Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей», - сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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